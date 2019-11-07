البستاني: قد تذهب الدولة لاستيراد المحروقات ولن نقبل برفع سعرها

أكدت وزير الطاقة و​المياه​ ندى البستاني "أننا اجتمعنا مع نقابة الشركات الموزعة للنفط، واوضحنا موقفنا أن ​وزارة الطاقة​ لا علاقة لها بإعتماداتهم ب​الدولار​ أو بالليرة".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت البستاني "اننا نحن نضع سعر ​البنزين​، وهم طلبوا برفع التعرفة على البنزين، ولكن ​سعر البنزين​ لا علاقة لنا به، وكان موقفنا اننا لن نزيد سعر البنزين على المواطن".

وأشارت الى أنه "إذا استمر الامر كذلك قد نذهب نحن لاستيراد ​المحروقات​ ولن نقبل بأن يرتفع سعر المحروقات على المواطن، و​الدولة​ قادرة على استيراد ​النفط​".

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