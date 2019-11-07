"حمدوك" ضيف شرف باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة مرتضى كوكو - الخرطوم الخميس 2019/11/7 09:30 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2019/11/7 09:30 م بتوقيت أبوظبي رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك

يتوجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الأحد، إلى بروكسل للمشاركة كضيف شرف في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وتمثل مشاركة حمدوك في هذا الاجتماع استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني. وكانت موجيريني أكدت أن "دعوة حمدوك" هدفها إظهار دعم دول الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية في السودان. Advertisements وفي الأسبوع الماضي، زار السودان وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي، والتقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله. ووعد الوفد الأوروبي، خلال زيارة الأسبوع الماضي، بتقديم منح ومساعدات بقيمة إجمالية 466 مليون يورو، ودعم الحكومة الانتقالية السودانية.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد زار ولاية شمال دارفور، الإثنين الماضي، لبحث عملية السلام. وتعد زيارة حمدوك الأولى من نوعها لمسؤول رفيع بالدولة السودانية لتلك المعسكرات منذ اندلاع الحرب في عام 2003، كما أنها الأولى لرئيس الوزراء داخل البلاد منذ توليه منصبه أغسطس/آب الماضي.

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