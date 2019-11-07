رئيس مجلس النواب اللبناني: مصرون على ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، زعيم كتلة أمل نبيه بري، الخميس، إنه يتمسك بسعد الحريري رئيسا لوزراء لبنان.

وأضاف بري "مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان".

والتقى رئيس الوزراء اللبناني بحكومة تصريف الأعمال المستقيل، سعد الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، بقصر بعبدا.

Advertisements

وعقب اللقاء صرح الحريري بأنه بحث مع الرئيس اللبناني ملف تشكيل الحكومة، مشيرا إلى مواصلة التشاور مع باقي الأطراف

وعقد الحريري في وقت سابق اجتماعا مع السياسي البارز جبران باسيل، جرى خلاله بحث كل الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وواصل رئيس الجمهورية اللبناني اتصالاته لتحديد موعد الاستشارات النيابية، حيث التقى النائب النائب اللواء جميل السيد، وتناول معه المستجدات على الساحة اللبنانية.

كما التقى عون الوزير السابق جان لوي قرداحي، الذي سلّمه نسخة عن النداء الصادر عن عدد من الشخصيات السياسية والفكرية والأدبية ومن العاملين في المجتمع المدني، والذي تضمّن مقترحات لحل الأزمة الراهنة.

ويتجه لبنان إلى خيار تشكيل حكومة "تكنوسياسية" في محاولة لاحتواء غضب الشارع المشتعل منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بإسقاط النخب التقليدية المهيمنة على المشهد في البلاد، بحسب مصادر مطلعة على الملف.