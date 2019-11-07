واشنطن ترصد 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن قياديين اثنين بالقاعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن قياديين اثنين بالقاعدة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عرضت، الخميس، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم القاعدة الإرهابي. وأضاف مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي للصحفيين في إفادة أن الوزارة تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين نظير معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي، اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.

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