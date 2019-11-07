واشنطن وبرلين ترفضان وصف حالة الناتو بـ"موت إكلينيكي"

رفض وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن حلف شمال الأطلسي في حالة "موت إكلينيكي".



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "الحلف هو أحد أهم التحالفات على مر التاريخ".

وأضاف بومبيو خلال مشاركته بمناسبة سقوط جدار برلين "أن حلف شمال الأطلسي لا يزال حاسما، وربما هو أحد أهم الشراكات الاستراتيجية طوال التاريخ المسجل".



وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في المؤتمر الصحفي اليوم: "لا أعتقد بأن حلف شمال الأطلسي مات إكلينيكيا".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.

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وأضاف ماكرون، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية نشرتها الخميس، أنه "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية لحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية قبيل قمة لحلف "الناتو" في لندن مطلع ديسمبر/كانون الأول.

وتابع: "ليس هناك أي تنسيق للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي، ونحن نشهد عدوانا من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة تتعرض مصالحنا فيها للخطر، من دون تنسيق"، معتبرا أن "ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف".

ووسط تلك الظروف تساءل الرئيس الفرنسي بشكل خاص عن مستقبل المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي التي تنص على تضامن عسكري بين أعضاء التحالف في حال تعرض أحدهم لهجوم.

وقال ماكرون: "ما هي المادة 5 غدا؟ إذا قرر نظام بشار الأسد الرد على تركيا، هل سنقوم بالتدخل؟ هذا سؤال حقيقي".

وأضاف: "نحن ملتزمون بمحاربة داعش، المفارقة هي أن القرار الأمريكي والهجوم التركي في الحالتين لهما النتيجة نفسها: التضحية بشركائنا على الأرض الذين حاربوا داعش، قوات سوريا الديمقراطية".

وتلقت قوات سوريا الديمقراطية، وغالبية عناصرها من المقاتلين الأكراد، دعما من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي قبل الانسحاب الأخير للأمريكيين.

ويرى ماكرون أن هذا "من جهة يزيد من أهمية أوروبا الدفاعية.. أوروبا يتعين عليها أن تتمتع بالقدرة الاستراتيجية والعسكرية، ومن جهة أخرى إعادة فتح حوار استراتيجي من دون أي سذاجة وهو ما يحتاج إلى وقت مع روسيا".