تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية بجنوب السودان 3 أشهر

اتفق الفرقاء في جنوب السودان، الخميس، على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية بين رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار إلى 3 أشهر مقبلة.

وقال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان مييك دينق أيي لـ"العين الإخبارية"، اليوم الخميس، إن قمة كمبالا الثلاثية بين رئيسي أوغندا يوري موسفيني، وجنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اتفقت على إمهال الأطراف 3 أشهر مقبلة من أجل إعلان تشكيل الحكومة.

وأكد "مييك" أن القمة الثلاثية ناقشت كذلك سير تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين سلفاكير ومشار والذي اتسم بالبطء خلال الفترة الماضية.

كان عضو المجلس السيادي السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، قال في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن "سلفاكير" سيلتقي زعيم المعارضة "مشار" اليوم في كمبالا.

وأضاف الكباشي أن "مشار" غادر الخرطوم مع البرهان إلى كمبالا، استعداداً للقمة الثلاثية، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى تحديد موعد وقرار نهائي بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية بين رئيس جنوب السودان سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار.

وتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السبت الماضي، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بملف السلام في بلاده، والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف، باعتبار أن الخرطوم هي الضامن للاتفاقية.

ووقع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام نهائيا في الخرطوم أنهى نزاعا استمر لـ5 سنوات.

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وكانت "العين الإخبارية" كشفت عن مصادر دبلوماسية، طلب حكومة جنوب السودان من الخرطوم الضغط على زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، للموافقة على تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واشترطت المعارضة بجمهورية جنوب السودان بقيادة رياك مشار، الجمعة الماضية، حل القضايا العالقة بينها وبين سلفاكير ميارديت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.





وطالب مسؤول الإعلام بالمعارضة المسلحة فوك بوث في حديث لـ"العين الإخبارية"، بـ"حل القضايا العالقة وفي مقدمتها ملف الترتيبات الأمنية، وقضية الحدود إلى جانب عدد آخر من الملفات".

وأضاف أن "هذه القضايا متفق عليها بين الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام بجنوب السودان"، داعياً حكومة جوبا إلى تنفيذ القضايا المنصوص عليها في اتفاق السلام؛ توطئة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن زعيم المعارضة المسلحة لديه تحفظات ومخاوف من فشل الأطراف في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.

والأحد الماضي، قال مشار إنه لن يشارك في حكومة الوحدة بجنوب السودان، ما يقضي على آمال إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.

وأوضح مشار أن الأطراف لم تتفق على سبل دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وهو شرط رئيسي في اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي، ولا تعرف كيف يكون بإمكانها تشكيل حكومة دون تحقيق هذا الشرط.

ووقّع الرئيس سلفاكير ومشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.