انت الان تتابع 10 ملايين دولار مكافأة أمريكية لمن يقدم معلومات عن قياديين بتنظيم القاعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عرضت اليوم الخميس مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وقال مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي للصحفيين في إفادة إن الوزارة تعرض ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي وما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم احمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.