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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير إستراتيجي سعودي : قطر أصبحت المحافظة التركية الـ82 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365
قال الخبير الإستراتيجي السعودي، الدكتور، زايد العمري، أن قطر أصبحت المحافظة التركية الثانية والثمانين بسبب تنظيم الحمدين .
وجاء في تغريدة لزايد العمري، وهو لواء متقاعد في الجيش السعودي، "نظام الحمدين اصبح كقارب صغير تتلاطمه الامواج في محيط لجي وجعل من دولة قطر المحافظة التركية الثانية والثمانين لكن بدون امتيازات الولاية الحادية والخمسين الامريكية اسرائيل" .
وتساءل "متى يستفيق هذا النظام من غية ؟!!!" .
وجاءت تغريدة العمري على خلفية الهجوم والإنتقادات الواسعة التي يتعرض لها النظام في قطر في ظل صمت الديوان الأميري لتميم بن حمد آل ثاني .
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