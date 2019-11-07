شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يبتز أوروبا بورقة اللاجئين مجدداً.. المال أو فتح الأبواب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (بودابست)

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، اليوم (الخميس)، بفتح الأبواب أمام المهاجرين للتوجه إلى أوروبا في حال عدم تقديم المزيد من الدعم الدولي، وذلك خلال زيارته إلى المجر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست إن بلاده ستفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى أوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن تركيا لا يمكنها تحمل ذلك العبء بمفردها. وتابع «سواء حصلنا على دعم أم لا فسنواصل مساعدة الضيوف. لكن إذا لم ينجح ذلك فسيتعين علينا فتح الأبواب».

كما أوضح قائلاً: «إذا رأينا أن الأمر لا يسير جيدا، فكما قلت سابقا، لن يكون أمامنا من خيار سوى فتح الأبواب. وإذا فتحنا الأبواب، فمن الواضح أين ستكون وجهتهم».