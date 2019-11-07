شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العسكري لحماية الملاحة في الخليج يباشر مهمَّته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ.ف.ب (المنامة) بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين اليوم رسمياً مهمته، المتمثلة بحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن، واتُهمت إيران بالوقوف خلفها. وبعد ترقّب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو الماضي، وُلد «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية» بعضوية ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين اليوم رسمياً مهمته، المتمثلة بحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن، واتُهمت إيران بالوقوف خلفها. وبعد ترقّب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو الماضي، وُلد «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية» بعضوية ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية ، والإمارات، والبحرين، وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا. وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الإستراتيجي منذ مايو الماضي. وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفلة إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة. وقال مالوي إنّ الهدف هو «العمل معا للخروج برد بحري دولي مشترك» على الهجمات ضد السفن. وأوضح «هدفنا دفاعي بحت (...) والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد».



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