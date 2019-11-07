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شكرا لقرائتكم خطيبة هيثم زكي تنهار.. وتغلق حساباتها في مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، فيديو يظهر لحظة بكاء خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي.
وتظهر الفنانة زينة إلى جانب إنجي سلامة التي تحاول تجنب كاميرات الصحافيين.
وعبر كثير من المغردين عن تعاطفهم مع خطيبة الراحل.
وبعد ساعات قليلة من وفاة هيثم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاماً، أغلقت إنجي سلامة خبيرة الطاقة جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ظل الإعلان عن وفاة الراحل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، إلا أن تصريح دفن الجثمان حررت فيه أسباب الوفاة بكونها ما زالت قيد البحث، ورغم ذلك أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أن الوفاة طبيعية مطالباً بعدم ترويج الشائعات.
يذكر أن هيثم أحمد زكي وإنجي سلامة أعلنا خطبتهما منذ عام في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب.
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