شكرا لقرائتكم الرئيس اليمني: متمسكون بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، خلال لقائه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في فعالية اتفاق الرياض برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، على أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله، من أجل إرساء الاستقرار الذي ينشده أبناء المحافظات الجنوبية خاصة والوطن عامة.

بدوره أكد الزبيدي حرص قيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود الرئيس اليمني والعمل سوياً لتنفيذ الاتفاق.

إلى ذلك رحب بالجهود التي بذلت في سبيل اخراج هذا الاتفاق الذي وقع الثلاثاء في الرياض، إلى حيز الوجود بدعم واشراف مباشر من السعودية.

ودعا إلى البناء على هذا الاتفاق من أجل السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات وتطلعات أبناء الجنوب.

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كما لفت هادي إلى تبنيه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وانصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاحا لحل تداعيات الصراع في اليمن.

دعم جهود الرئيس اليمني

من جانبه، عبر اللواء عيدروس الزبيدي عن سروره بهذا اللقاء، مؤكداً حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود الرئيس اليمني والعمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.

يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا هذا الاتفاق مساء الثلاثاء، بحضور ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وكان جنوب اليمن، لاسيما عدن، شهد قبل أشهر معارك بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على المدينة ومناطق أخرى في آب/أغسطس الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين الطرفين برعاية سعودية.