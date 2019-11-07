وهاب: هناك حديث جدي لتسمية عدنان عضوم أو أسامه سعد

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "هناك حديث جدي لتسمية ​عدنان عضوم​ أو ​أسامة سعد​"، مشيراً إلى أن "الوضع مفتوح على كل الإحتمالات".

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