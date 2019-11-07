دعا النائب ​علي درويش​ للحفاظ على مصداقية الحراك العابر للطوائف، مشيرا الى ان "الصيغة التي تم حكم البلد عبرها لا يمكن ان تستمر".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر درويش ان "معاناة المواطنين في لبنان عابرة للمناطق واليوم هناك فرصة للحفاظ على ايجابية التحركات الشعبية"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ هو من احد القامات الكبيرة في ​طرابلس​ وهو صيغة جيدة للبلد".