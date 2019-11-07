دعا النائب علي درويش للحفاظ على مصداقية الحراك العابر للطوائف، مشيرا الى ان "الصيغة التي تم حكم البلد عبرها لا يمكن ان تستمر".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر درويش ان "معاناة المواطنين في لبنان عابرة للمناطق واليوم هناك فرصة للحفاظ على ايجابية التحركات الشعبية"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي هو من احد القامات الكبيرة في طرابلس وهو صيغة جيدة للبلد".
كانت هذه تفاصيل خبر درويش: للحفاظ على مصداقية الحراك العابر للطوائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.