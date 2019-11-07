النشرة: بدء تجمع العشرات من المتظاهرين في تعلبايا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن "بدء تجمع العشرات من المتظاهرين في ​تعلبايا​"، مشيراً إلى أن "مسيرة سيارة حاشدة تجوب شوارع مدينة زحلة تأييداً للحراكات الشعبية".

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