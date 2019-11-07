أبو الحسن: لا تراهنوا على تعب الشعب ولا على تطورات تخرجه من الشارع

توجه عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى القوى السياسية، قائلا "يا سلطة الرهانات الخاطئة ، يا سلطة لا تُطرب إلا بالشعارات البالية المعشعشة في ذاكرتها، أصحوا، الزمن تغيّر هذا جيل لا يشبهكم وأنتم تتصرفون بأسلوبكم الإستعلائي المقيت، لا تراهنوا على تعب الشعب ولا على تطورات تخرجه من الشارع ، إنه وعي يتنامى لا تقوى قوة على إخماده"، متسائلا "هل انتم مدركون واقع الحال في أكثر من مجال؟ هل انتم مطلعون على الواقع المالي المتأزم للمستشفيات الذي قد يؤثر على قدرتها في الإستمرار؟ هل تعلمون ماذا يعني هذا الأمر ؟ ليتكم تستدركون قبل الطوفان الجارف، فإعتبروا".

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