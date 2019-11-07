سكاف: طلابنا اليوم "بيكبروا القلب" وهم خلاص لبنان ومستقبله وعصب الثورة

لفتت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​​ميريام سكاف​، تعليقًا على التحركات الطلابية في مختلف المناطق ال​لبنان​ية، إلى أنّ "طلابنا اليوم "بيكبروا القلب"، سبَقونا إلى صناعة لبنان الجديد وباتوا عصب ​الثورة​ والتغيير".

وتوجّهت إليهم في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "أملنا بكم كبير، أنتم خلاص البلد ومستقبله ووجه الجميل، وأنتم أحلامنا الّتي كسروها منذ 30 سنة بالطائفيّة والمصالح والمحاصصات. لا تتراجعوا، لا تتركوا الساحات، لبنان أجمل بثورتكم".