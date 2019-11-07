لفتت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، تعليقًا على التحركات الطلابية في مختلف المناطق اللبنانية، إلى أنّ "طلابنا اليوم "بيكبروا القلب"، سبَقونا إلى صناعة لبنان الجديد وباتوا عصب الثورة والتغيير".
وتوجّهت إليهم في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "أملنا بكم كبير، أنتم خلاص البلد ومستقبله ووجه الجميل، وأنتم أحلامنا الّتي كسروها منذ 30 سنة بالطائفيّة والمصالح والمحاصصات. لا تتراجعوا، لا تتركوا الساحات، لبنان أجمل بثورتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: طلابنا اليوم "بيكبروا القلب" وهم خلاص لبنان ومستقبله وعصب الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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