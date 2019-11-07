عدد من الشبان عملوا على تحطيم الواجهة الزجاجية لمطعم كبابجي في الحمرا

اقدم عدد من الشبان على تحطيم الواجهة الزجاجية لمطعم كبابجي في ​الحمرا​".

وكان قد انتشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​فيديو​ لمجموعة من الشبان والشابات التي زارت أحد فروع مطعم "كبابجي" حيث وبعد أن تناولت الطعام وطلبت الفاتورة، رفضت الدفع، وتركت ورقة على الطاولة تقول: "يا سنيورة المنشار، خصمن من الـ11 مليار".

فيما أكّد رئيس مجلس إدارة شركة "كبابجي ش.م.ل." توفيق خويري أن "الشركة لا يملكها أي رئيس أو وزير أو نائب حالي أو سابق، ولا يملك أي سهم منها بتاتا" مشددا على أن ما ينتشر هو أكاذيب وعار تماما من ​الصحة​".