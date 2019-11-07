روكز: تجاوز الأنانيات وفصل النيابة عن الوزارة يحل جزءا كبيرا من أزمة تأليف الحكومة

أكد النائب ​شامل روكز​ أنه "ما كان مزعجا بالتحركات هو تسكير الطرقات ولكن اليوم ​الطلاب​ يتصرفون بوعي كاف بتوجههم بالاعتصامات والتحركات، ويمكن ان يذهبوا الى ​مرفأ بيروت​ والى كل مكافن الفساد في البلد".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح روكز أن "الأشخاص يجب أن يتخخطوا أنفسهم بالمرحلة الوطنية"، لافتاً الى أن "هناك كفاءات كبيرة يمكن أن تدير الامور بالبلاد".

وبالنسبة لموضوع تشكيل ​الحكومة​، اعتبر روكز أن "هناك بعض المصالح تغلب، والبعض يهدف للإلتفاف على الشارع، وانا انصح بعد الإلتفاف على الشارع، فهم يظنون ان الشارع سيتعب".

ولفت الى أنه "لا يجب لأحدج أن يقول أن الحكومة السابقة نجحت، بل فشلت، ويجب المعالجة بحكومة قادرة على معالجة الفشل على كل الأصعدة".

وشدد روكز على ضرور تخطي الصراعات السياسية، وتشكب حكومة اختصاصيين، و​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة يمكن ان يكونوا أكبر ضمانة سياسية لكل الفرقاء".

ولفت الى ان "هناك الكثير من الكفوئين ليسوا موجودين على الساحة السياسية لكن لديهم المام رائع بالأمور"، مشيراً الى أن "ما يعرقل ​تشكيل الحكومة​ هي أمور معينة وانانيات شخصية يجب تخطيها لنبدأ بالتأليف"، داعياً الى "فصل النيابة عن الوزراة لأن هذا الامر يحل جزء كبير من أزمة التأليف".

وأكد روكز اهمية فصل النيابة عن الوزراة، معتبرا أن "النواب يمكنهم متابعة أعمالهم التشريعية والقيام بامور كثيرة وليس أن يصفقوا للحكومة بشكل دائم".

وعلى صعيد ​مكافحة الفساد​، رأى أنه "المفروض أن يكون هناك إستمراية ومتابعة وفصل سلطات لتكون ​السلطة​ القضائية قادرة على العمل والتنفيذ".