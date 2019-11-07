بري: مُصر كل الاصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "إنني مُصر كل الاصرار على تسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ل​رئاسة الحكومة​"، موضحا أن "إصراري على تسمية الحريري لأنه لمصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان".

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