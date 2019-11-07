نقابات اطباء لبنان: يوم تحذيري في 15 الحالي وسنتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة

دعت نقابات اطباء لبنان في ​بيروت​ واطباء لبنان في ​الشمال​ و​المستشفيات الخاصة​ في لبنان، في تعميم، "كل المستشفيات والاطباء الى تنفيذ يوم تحذيري نهار الجمعة في 15/11/2019 بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلي والعلاج الكيميائي، بحيث يصار الى عدم تسجيل عمليات جراحية لهذا اليوم واقفال عيادات الاطباء فيها".

وفي بيان لها شددت النقابة على "ضرورة التزام الجميع نظرا الى دقة الوضع، بعد استنفاد كل ​الاتصالات​ والمراجعات مع المسؤولين وعلى مختلف المستويات من اجل تدارك الوضع الذي يواجهه ​القطاع الصحي​ في لبنان جراء عدم سداد مستحقات الاطباء والمستشفيات".