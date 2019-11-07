لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني قد تشاورت مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الرفيق ​أكرم شهيب​، ونعتقد أنّ، في هذا الظرف الاستثنائي من ​تاريخ لبنان​، وتماشيًا مع حركة الاعتراض العارمة الشعبيّة والطلابيّة، من غير الملائم معارضة إرادة الطلاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: تشاورت مع شهيب ونعتقد أن من غير الملائم معارضة إرادة الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.