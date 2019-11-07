بنك عوده نفى خبرا منسوباالى شبكة CNN بشأن افلاسه المزعوم

دان مصرف "​بنك عودة​" في بيان له "اشد الادانة النص المفبرك المنسوب الى شبكة "CNN" بشأن افلاسه المزعوم"، مؤكداً أنه "عار كليا من ​الصحة​".

وأشار المصرف الى أن "​عمر سليمان​ شخصية وهمية وزائفة، تماما كمؤسسة LBAC الافتراضية. فضلا عن ذلك هذا النص لا يتضمن رابطا الى الصفحة الرسمية لشبكة ال CNN، مما يشكل اثباتا قاطعا لعدم مصداقيته".

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