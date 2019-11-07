الداخلية المغربية: تفكيك 13 خلية إرهابية في البلاد

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن "التمكن لغاية شهر تشرين الاول الماضي من تفكيك 13 خلية إرهابية"، موضحةً أن "الخلايا الـ 13 المفككة كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة أو الدول الصديقة، وتجند شبانا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة".
وفي بيان لها، أوضحت الداخلية المغربية أن "المصالح الأمنية الأخرى تعمل على تطوير شراكتها الاستراتيجية مع نظيراتها في البلدان الصديقة لمواجهة المخاطر الإرهابية المتنامية والمساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدةً أن "آفة الإرهاب، التي تطال جميع مناطق العالم وتهدد أمن واستقرار الدول، من بينها المغرب، تشكل أحد أهم التحديات لتلك الدول خاصة عودة العدد المقلق من المقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية من سوريا والعراق وليبيا".
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