نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني أكد تنمية العلاقات التجارية مع ايران

اكد نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفى اوف خلال اللقاء مع وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا رحماني "تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبما يشمل مختلف المجالات ذات الصلة مع ايران"، مشيراً إلى أن "البلدين لديهما فرص للتعاون في مجالات الطرق السككية والصناعة والتجارة والانتاج المشترك".
ونوه بـ"زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى باكو"، واصفا هكذا زيارات ومباحثات بـ"انها فرص مواتية لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".
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