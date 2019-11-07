سلامي: لا ينقصنا شيء لنكون في مستوى القوى العظمى العالمية

أكد القائد العام لحرس ​الثورة​ الإسلامية في ​إيران​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​، إنه "لا ينقص ​ايران​ شيء لتكون في مستوى القوى العظمى"، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني أحبط الحرب النفسية للأعداء".

ولفت إلى "إننا تغلبنا اليوم وتجاوزنا بكل اقتدار العديد من مآرب وأهداف الأعداء ​العالم​يين للثورة وهزمنا كل الأعداء"، مشيراً إلى أن "الأعداء أصبحوا عاجزين، ولا يجدون سبيلا للتغلب علينا، لأن كل السبل سواء البرية والجوية والبحرية مغلقة على الأعداء"، مضيفاً "الأعداء كانوا يتمنون أن يصاب اقتصادنا بالشلل، إلا أنهم يرون اليوم أن هذا البلد مستمر ب​البناء​، واليوم رغم أننا معرضون للحظر، إلا أننا نقوم برفع مشكلاتنا، في حين أن العدو يواجه في الوقت الحاضر مشكلات أكبر".

وأشار إلى أن "عمليات الحرب النفسية قد أفشلها الشعب الإيراني ولم يعد أحد في إيران يتماهى مع أصوات الأجانب، فالشعب الإيراني يدرك أن الأجانب إنما يسعون لكسر عزتنا، كما أن العالم يدرك أن ساحة المواجهة هذه لا تنطوي إلا على اليأس للأعداء"، لافتاً إلى أنه "لا ينقصنا شيء لنكون في مستوى القوى العظمى في العالم، فكل شيء جاهز، ونستمر في بناء إيران، بحيث تصبح نموذجا للجميع، ويمكننا من مواجهة القوى الكبرى، وفي ذات الوقت نحقق التقدم ونكون بارزين وممتازين".