قبول استقالة وزير المالية في الكويت نايف الحجرف

صدر المرسوم رقم 279 لسنة 2019 القاضي بقبول استقالة وزير المالية الكويتي ​نايف الحجرف​. كما صدر مرسوم بتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة، بالإضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديّة. وكانت قد أكّدت مصادر كويتيّة يوم الإثنين، لصحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "الحجرف سيتولّى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بعد حصول الكويت على موافقات دول المجلس على مرشّحها"، مركّزةً على أنّ "الحجرف الّذي يحظى بثقة أمير الكويت، سيكون قادرًا على تمثيل الكويت ودول مجلس التعاون خير تمثيل، وسيكون قادرًا كذلك على الالتزام بنهج الدبلوماسيّة الكويتيّة".

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