البنتاغون: نواصل العمل مع "قسد" وندعمهم في حربهم ضد "داعش"

أعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" عن أن "انسحاب ​القوات​ الاميركية متواصل من ​عين العرب​ في سوريا والمهمة الأساسية لها هي هزيمة تنظيك "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى "إننا نواصل العمل مع "​قوات سوريا الديمقراطية​" وندعمهم في حربهم ضد "داعش"، لافتةً إلى أن "​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ ناقش موضوع ​التظاهرات​ مع العراقيين ونحن هناك بناء على دعوة ​الحكومة العراقية​".

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