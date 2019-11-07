محمود واعظي: ايران لا تسعى وراء الاخلال بالاتفاق النووي

لفت رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي إلى "إننا لا نبني برامجنا على الاخلال بالاتفاق النووي وانما نسعى للقيام بما يليق ومستوى الشعب الايراني"، مشيراً إلى أن "كلا من الصين وروسيا اعربت عن تضامنها معنا عقب الاعلان عن تنفيذ الخطوة الرابعة للتعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي، والذي بدا اليوم عبر ضخ الغاز الى 1044 جهاز طرد مركزي في منشاة فرودو النووية".
وأشار إلى أن "البدين اكدا انه لا يمكن القبول بان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية من جانب واحد بتنفيذ التعهدات، بينما تتجاهل الاطراف الاخرى وعودها"، لافتاً إلى أن "ايران وكما اعلنت بوضوح في وقت سابق، فهي مستعدة للتراجع عن خطواتها شرط ان تعود مجموعة دول 5+1 الى ما تعهدت خلال العام 2017".
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