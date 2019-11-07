وكالة الطاقة تعتبر معاملة إيران لمفتشتها "غير مقبولة"

اسماء السيد - فيينا: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس إن مفتشة تابعة لها منعت لفترة وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي واصفة معاملتها ب"غير المقبولة".
وقال المدير العام بالانابة للوكالة كورنيل فيروتا "اليوم أُبلغ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشة تابعة للوكالة منعت الأسبوع الماضي موقتا من مغادرة إيران"، وفق بيان للوكالة. وأضاف البيان أن "منع مفتش من مغادرة دولة ما، وخصوصا عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول ولا ينبغي أن يتكرر".
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