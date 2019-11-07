ميركل ترفض رؤية ماكرون لحلف شمال الاطلسي









اسماء السيد - برلين: قالت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الخميس في برلين إنها لا تتشاطر الرؤية "الراديكالية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعتبر حلف شمال الاطلسي في حالة "موت دماغي".

وأضافت في مؤتمر صحافي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "لا أعتقد أن هذا الحكم غير المناسب ضروري، حتى لو كانت لدينا مشاكل، حتى لو كان علينا ان نتعافى".

وتابعت ميركل إن الرئيس الفرنسي "استخدم مصطلحات متطرفة"، لا "تشكل وجهة نظري بشأن التعاون داخل الحلف".

من جهته، قال ستولتنبرغ أن حلف الاطلسي ما يزال "قويا" مؤكدا أن الولايات المتحدة وأوروبا "تتعاونان معا أكثر مما فعلنا منذ عقود".

بدوره، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي في لايبزيغ أن حلف الاطلسي الذي تم إنشاؤه عام 1949 ما يزال "تاريخيا من أهم الشراكات الإستراتيجية".

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وانتهز الفرصة للتذكير بطلب الرئيس دونالد ترامب الذي وصف حلف شمال الأطلسي بانه "عفا عليه الزمن" في كانون الثاني/يناير 2017، من دول الحلف "تقاسم عبء" تمويله.

وقد أعلن ماكرون أن الحلف الأطلسي في حالة "موت دماغي"، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" الخميس، منتقدا قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي "ما نعيشه حاليا هو الموت الدماغي لحلف شمال الأطلسي".

وبشأن الانسحاب الأميركي من شمال سوريا قال ماكرون "ليس هناك أي تنسيق لقرار الولايات المتحدة الإستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي، ونشهد عدوانا من شريك آخر في الحلف ، تركيا، في منطقة مصالحنا فيها على المحك، من دون تنسيق".

وأضاف "ما حصل يطرح مشكلة كبيرة للحلف الأطلسي". وتابع "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الإستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية.