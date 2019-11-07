بيونغ يانغ تصف رئيس وزراء اليابان بـ"الاحمق"









اسماء السيد - سيول: وصفت كوريا الشمالية رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الخميس بأنه "أحمق وشرير" وتوعدت بأنها لن تسمح له بدخول اراضيها بعد ادانته تجربتها الصاروخية الأخيرة.

واختبرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي ما وصفته بـ "قاذفات صواريخ متعددة ضخمة"، لكن اليابان قالت إنها صواريخ باليستية على الأرجح تنتهك عقوبات الأمم المتحدة، مما أثار هجوما شخصيا على آبي.

وقال سونغ ايل هو المسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "آبي، رئيس وزراء اليابان، أحمق وشرير".

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وقال ان آبي هو "طفل مشوه"، واتهمه بعدم القدرة على التفريق بين منصات اطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ.

واليابان، التي تعد واحدة من أكثر الدول تشدداً تجاه كوريا الشمالية المسلحة نووياً، سعت باستمرار لعقد قمة مع زعيمها كيم جونغ أون لبحث مصير عدد من اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.

الا ان البيان قال "من الافضل لآبي أن لا يحلم مطلقا بعبور عتبة بيونغ يانغ".

إلا أن كوريا الشمالية، التي يهاجم اعلامها اليابان بشكل شبه يومي بسبب عدوانها وقت الحرب العالمية الثانية، لم تبد اهتماما بالحوار مع طوكيو.