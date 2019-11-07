شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: "السوشيال ميديا ساحة للفوضى.. وأوقات كثير أتفزع مما ينشر فيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الكاتبة فريدة الشوباشى، بما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال احتفالية المولد النبوى الشريف، بأن كل يوم ينتشر الكذب على مواقع التواصل، وتأكيده على أن تطوير الفهم والفكر الدينى ليس معناه تغيير الثوابت.

وقالت "الشوباشى" :" الثوابت الدنية والممثلة لديى القرآن الكريم، والذى لا يوجد فيه مناقشة أو تشكيك فهو كلام الله، غير ذلك من أقوال البشر يمكن مناقشته، لأن البشر ليسوا معصومين من الخطأ".

وأشارت إلى أنه يوجد حالة كبيرة من الفوضى العارمة على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفة :" أوقات كثير بـ"أتفزع" مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ ينسبون كلاما ومواقف لى بقصد التشويه، وهذا يحدث مع الآخرين".

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف،:"فرصة طيبة للحديث عن الهموم والآمال والتطلعات والتحديات التى تقابلنا، والتى أيضا نسعى دائما إلى مواجهتها والتغلب عليها".