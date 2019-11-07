شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح عاشور نقيب المحامين،اليوم الخميس، بعدد من أعضاء جروب إغاثة محامي بمحافظة الجيزة.

واعتمد سامح عاشور، الطلب المقدم من المحامين لإنشاء هيئة دفاع لمساندة محامي الجيزة وإغاثتهم في أي أزمة يتعرضون لها، تحت إشراف النقابة العامة.

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وتضمنت أهداف اللجنة، الوقوف بجانب المحامين في أزماتهم في المحاكم أو أقسام الشرطة، وتكون همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة والفرعيات للتحرك السريع وإنهاء أي أزمة في مهدها.