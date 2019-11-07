شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
واعتمد سامح عاشور، الطلب المقدم من المحامين لإنشاء هيئة دفاع لمساندة محامي الجيزة وإغاثتهم في أي أزمة يتعرضون لها، تحت إشراف النقابة العامة.
وتضمنت أهداف اللجنة، الوقوف بجانب المحامين في أزماتهم في المحاكم أو أقسام الشرطة، وتكون همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة والفرعيات للتحرك السريع وإنهاء أي أزمة في مهدها.
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