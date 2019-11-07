شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف جرائم نظام تميم .. وتفاصيل جديدة عن فضائح شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت ، تقرير بالفيديو يكشف فساد وجرائم النظام القطري في دول العالم، والتى كان آخرها فضيخة الأخ غير شقيق تميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثاني، والتى ضمت اتهامات بالقتل والتحرش وتعاطى المخدرات .

وكشف التقرير تفاصيل فضائح تنظيم الحمدين الإرهابي، وتورط فى العديد من الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية ، إضافة اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلاً عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة، إضافة إلى تورطه فى تعاطي المخدرات وفضائحه الجنسية.