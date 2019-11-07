شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن حزب الوفد: سنحصد كتلة برلمانية تليق بعراقة بيت الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، التحية لجميع أعضاء حزب الوفد ببولاق الكرور، مشيرا إلى أن اللجنة وعلى هامتها قيمة وقامة صاحب شعبية جارفة ويتمتع بحب الجماهير وهو النائب عمرو أبو اليزيد الذي تربطني به علاقة الأب والابن وهو رجل قانون مميز.

جاء ذلك على هامش مبادرة الوفد مع الوفديين التي أطلقها رئيس الحزب اليوم الخيمس، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".

وأضاف "أبو شقة" أن حزب الوفد يعلق آمالًا كبري على لجنة الوفد في منطقة بولاق الدكرور في الانتخابات المقبلة سواء في المحليات أو الشيوخ أو النواب، وعندما نكون امام قيادة واعية تكون النتيجة معروفة سلفا.

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وقال النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، إن جميع أعضاء الوفد في بولاق الدكرور مميزين جدًا، وأن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأنا على مسافة واحدة من جميع أعضاء الوفد في بولاق الدكرور.

وأكد النائب الوفدي أن جميع أعضاء الوفد في بولاق الدكرور سوف يكون لهم مشاركة قوية وحقيقة في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة حتي ننجح في رفع أسم الوفد ونحصد مقاعد تليق باسم حزب الوفد العريق.