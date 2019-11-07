شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل وزيرة الهجرة لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وبحث معها أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.

ناقش الجانبان التعاون المشترك في المبادرة الجديدة للوزارة "مصر.. بداية الطريق"، والتي ستخصص نسختها الأولى لإفريقيا مطلع العام الجاري، وتم الاتفاق علي دعوة الاعلاميين والصحفيين من خريجي مركز تدريب الأفارقة، والذين وصلوا لمناصب مرموقة في بلادهم من بين خمسة آلاف خريج من مركز التدريب التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

Advertisements

وثمّن رئيس المجلس الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الاتجاهات، مشيدًا بمبادرة "مصر تستطيع" التي تتطور عامًا بعد آخر، وشددت الوزيرة على أهمية دور الاعلام في دعم جهود الدولة ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.