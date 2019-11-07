شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل وزيرة الهجرة لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر
ناقش الجانبان التعاون المشترك في المبادرة الجديدة للوزارة "مصر.. بداية الطريق"، والتي ستخصص نسختها الأولى لإفريقيا مطلع العام الجاري، وتم الاتفاق علي دعوة الاعلاميين والصحفيين من خريجي مركز تدريب الأفارقة، والذين وصلوا لمناصب مرموقة في بلادهم من بين خمسة آلاف خريج من مركز التدريب التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وثمّن رئيس المجلس الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الاتجاهات، مشيدًا بمبادرة "مصر تستطيع" التي تتطور عامًا بعد آخر، وشددت الوزيرة على أهمية دور الاعلام في دعم جهود الدولة ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل وزيرة الهجرة لبحث أوجه التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.