روسيا وكازاخستان يوافقان على خطط تطوير نقاط التفتيش الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

اتفق رئيسا روسيا فلاديمير بوتين، وكازاخستان قاسم جومارت توكايف على تنفيذ برنامج عمل مشتركا لتطوير نقاط التفتيش على الحدود بين الدولتين.

وقدم وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين - في ختام أعمال منتدى التعاون بين أقاليم روسيا وكازاخستان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - خريطة طريق لتطوير نقاط التفتيش عبر الحدود الروسية الكازاخستانية للفترة 2020-2025.

وقال أوريشكين إن نقطتي التفتيش الحدوديتين، ساجارتشين وماشتاكوفو، تعاني في الوقت الراهن من مشكلة تراكم الآلاف من السيارات خلال فترات الذروة،مشيرا إلى أن حل المشكلة يكمن في ضرورة تحديث النقطتين من أجل زيادة الإنتاجية.

ولفت أوريشكين إلى أن المرحلة الأولى، من تنفيذ خريطة الطريق، ستكلف 19.9 مليار روبل (حوالي 300 مليون دولار)، وخلالها سيتم تجهيز 18 نقطة تفتيش وفق ترتيب الأولويات وفي المرحلة الثانية ، في المستقبل المتوسط، سيتم تجهيز 11 نقطة تفتيش وفي المرحلة الثالثة - 20 نقطة أخرى، ويعقد المنتدى السادس عشر للتعاون بين أقاليم روسيا وكازاخستان، في أومسك يومي 6 و 7 نوفمبر، تحت شعار - "القضايا الملحة لتنمية التعاون عبر الحدود".