جنوب السودان والمعارضة يؤجلون التوصل إلى اتفاقية السلام 100 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كمبالا - (د ب ا)
اتفق قادة دولة جنوب السودان والمعارضة اليوم الخميس على تأجيل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاقية سلام مئة يوم؛ لإتاحة المزيد من الوقت لتلبية الشروط الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وذكرت وكالة بلومبرج اليوم أن الاتفاق جاء خلال لقاء سلفاكير رئيس جنوب السودان مع ريك مشار، زعيم المتمردين فى العاصمة الأوغندية كمبالا، مع اقتراب مع توقيع اتفاقية السلام فى جنوب السودان في 12 نوفمبر الجاري.
وأشارت بلومبرج إلى أن المباحثات بين الجانبين شملت أيضا قادة من السودان وأوغندا.
وتعد اتفاقية السلام عنصرًا رئيسيًا فى عملية إعادة بناء صناعة البترول في دولة جنوب السودان، التى تعاني من اقتصاد متدهور بعد حرب أهلية دامت خمس سنوات.
وقال جون واينياما، المتحدث باسم الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، رئيس أوغندا، قوله فى بيان صدر اليوم:"إن اللقاء تناول عدم اكتمال المهام الرئيسية المتعلقة بالترتيبات الأمنية والحوكمة، بما فى ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية"
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