فحص 2200 حالة في قافلة طبية مجانية بدمياط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي على 2200 شخص ضمن فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقرية الزعاترة بمركز الزرقا.

وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الفعالية جاءت استكمالًا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 26 حالة إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة.