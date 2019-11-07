ميركل: كل خطوة تطور في النووي الإيراني تصعب الوضع أكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم مطلع الأسبوع القادم.

وقالت ميركل اليوم الخميس بعد مباحثات مع ينس ستولتنبرج ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة برلين: "مع كل خطوة يصير الوضع أكثر صعوبة"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم مواصلة الحوار مع إيران.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أشار في وقت سابق "إلى أن ذلك يعد بالطبع بمثابة خطوات في الاتجاه الخاطئ من جانب إيران"، ولكنه أشار إلى أن الحكومة الاتحادية لم تدل بتقييم نهائي حتى الآن.

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ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف الأطلسي إن جميع الحلفاء داخل الحلف قلقون بشأن هذا التطور في إيران وبشأن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج.

وأضاف ستولتنبرج أن جميع الحلفاء يرون أنه لا يجب على أي حال من الأحوال تمكين إيران من تطوير أسلحة نووية.

يشار إلى أن إيران تعتزم استئناف تخصيب اليورانيوم مطلع الأسبوع القادم في منشأة فوردو النووية جنوبي طهران. وقال بهروز كمال أفندي المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية الإيرانية اليوم الخميس إنه تم بالفعل حقن غاز اليورانيوم في 1044 جهاز طرد مركزي في منشأة فوردو ، لكنها لا تزال بحاجة إلى الاستقرار قبل التخصيب، موضحا أن ذلك سيستمر حتى بعد غد السبت.