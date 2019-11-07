مسؤول أمريكي: هذا ما تعرفه الادارة الامريكية عن زعيم ”داعش“ الجديد وهذا ما نامله

وصف مسؤول أمريكي الزعيم الجديد لتنظيم داعش، الأربعاء، بأنه ”شخص مجهول“، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تأمل في أن يُقتل قريبًا.وأعلن التنظيم الأسبوع الماضي تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا جديدًا بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأمريكية الخاصة.

وقال مسؤول أمريكي بارز طلب عدم الكشف عن هويته: إن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباعه لا يعرفون الكثير عن القرشي.وصرح للصحفيين أن ”ذلك أصبح قضية رئيسية في عالم التواصل الاجتماعي لداعش. يبدو أن هذا الشخص مجهول“.

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وأضاف: ”من المعلومات القليلة التي نعرفها عنه، فإن هذا الشخص لم يثر اهتمامنا. وإذا كان في العراق أو سوريا لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال“.ورفض المسؤول الكشف عن مزيد من التفاصيل بما في ذلك ما إذا كان القرشي قد اعتقل سابقًا في السجون الأمريكية مثلما كان البغدادي.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر الأسبوع الماضي عن زعيم التنظيم الجديد قائلًا: ”نعرف بالضبط من هو“.وأصبح البغدادي (48 عامًا) الذي قاد التنظيم المتشدد منذ 2014 أكثر شخص مطلوب في العالم؛ بسبب هجمات التنظيم الدموية في المنطقة وخارجها. وأكد التنظيم مقتله في عملية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.