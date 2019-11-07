مقتل 6 أشخاص وإصابة 38 آخرين جراء مواجهات في العراق

أفاد مراسلنا بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق، إلى 6 قتلى و38 مصابا، خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقال نقلا عن مصادر طبية، إن "عدد القتلى وصل إلى 6 و38 جريحًا،وإن بعض الإصابات خطرة وقد ترتفع حصيلة القتلى خلال الساعات المقبلة".
وأضاف أن "القتلى أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الأمنية العراقية عليهم في
وشارك العديد من المواطنين في احتجاجات في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الأمنية باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة تطالب بتوفير فرص عمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
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