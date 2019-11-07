رئيس الحكومة الكويتية يدعو وزرائه لمحاسبة المقصرين

طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة إنهاء المعوقات والسلبيات التي تعرقل المشاريع التنموية وضرورة إنجازها ضمن البرامج الزمنية المحددة والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية المختلفة كما حث الوزراء على محاسبة المقصرين.



جاء عقب اجتماع عقده الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الوزراء وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد

الصالح وقال انه في ضوء اهتمام الحكومة برفع كفاءة الخدمات الحكومية وكذلك تسريع عجلة المشاريع واستكمالا للاجراءات المتخذة بهذا الشأن ومنها اجتماع اللجنة التنسيقية بمجلس الوزراء مع كافة الوكلاء والقياديين في الجهات الحكومية وبحث سبل تطوير آلية التعامل مع الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ورفع مستوى الأداء وسرعة إنجاز المشاريع.

وقدم الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي تقريرا يوضح ما تقوم به الجهات الحكومية من مشاريع ومدى توافق تنفيذ المشروعات والبرنامج الزمني المعد لها وكذلك الإحصائيات المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية على الجهات الحكومية وتنفيذها لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالإضافة إلى حصر لمرئيات ومقترحات الجهات الحكومية المتعلقة برفع مستوى الأداء.