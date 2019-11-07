طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة إنهاء المعوقات والسلبيات التي تعرقل المشاريع التنموية وضرورة إنجازها ضمن البرامج الزمنية المحددة والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية المختلفة كما حث الوزراء على محاسبة المقصرين.
الصالح وقال انه في ضوء اهتمام الحكومة برفع كفاءة الخدمات الحكومية وكذلك تسريع عجلة المشاريع واستكمالا للاجراءات المتخذة بهذا الشأن ومنها اجتماع اللجنة التنسيقية بمجلس الوزراء مع كافة الوكلاء والقياديين في الجهات الحكومية وبحث سبل تطوير آلية التعامل مع الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ورفع مستوى الأداء وسرعة إنجاز المشاريع.
جاء عقب اجتماع عقده الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الوزراء وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد
وقدم الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي تقريرا يوضح ما تقوم به الجهات الحكومية من مشاريع ومدى توافق تنفيذ المشروعات والبرنامج الزمني المعد لها وكذلك الإحصائيات المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية على الجهات الحكومية وتنفيذها لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالإضافة إلى حصر لمرئيات ومقترحات الجهات الحكومية المتعلقة برفع مستوى الأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة الكويتية يدعو وزرائه لمحاسبة المقصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.