مباحثات إماراتية إندونيسية بشأن القضايا الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي معالرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب وإمكانات تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات وإندونيسيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضًا خلال الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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