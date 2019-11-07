قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن المحادثات مع أوكرانيا بشأن الحصول على قرض جديد مستمرة إلا أنه على كييف معالجة الفساد.
ونقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية عن المتحدث باسم صندوق النقدالدولي جيري رايس قوله - في تصريحات صحفية - إن بعض الإصلاحات الهيكلية في أوكرانيا ستكون "ذات أهمية حيوية" لتأمين التوصل إلى قرض جديد.
وأوضح رايس أن هناك تقدماً في المحادثات مع كييف حول قرض جديد بما في ذلك مناقشة السياسات النقدية والمالية.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت - خلال أغسطس الماضي - عزمها طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 إلى 10 مليارات دولارات دعماً للاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر النقد الدولي: مستمرون في المحادثات مع أوكرانيا حول القرض الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.