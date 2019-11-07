المركز العربي الأوروبي يقيم ورشة تطوير الذات بالمدرسة الأهلية بالشارقة

نظم المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ورشة بعنوان " تطوير الذات " بالمدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة بدولة الامارات. وذكر المركز في بيان انه في إطار تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة قدم الدكتور عادل عبدالله مستشار وخبير إدارة أزمات محاضرة بعنوان تطوير الذات حضر المحاضرة مدير المدارس الأهلية الخيرية د. محمد شعث ومدير المدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة د . فارس الجبور و33 مشارك من الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية . بعنوان تطوير الذات حضر المحاضرة مدير المدارس الأهلية الخيرية د. محمد شعث ومدير المدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة د . فارس الجبور و33 مشارك من الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية . واضاف البيان ان الهدف من الورشة المساهمة والمشاركة والتعاون بين المؤسسات ونشر Advertisements ثقافة تطويرالذات. ثقافة تطويرالذات. وأوضح المركز ان المحاضرة ناقشت عدة محاور رئيسية وهم طرق تطوير الذات وطرق تقدير الذات وطرق هدم الذات. وأشار المركز الي ان الورشة المجتمعية أقيمت في اطار الشراكة بين المؤسسات التطوعية والخيرية والإنسانية و المساهمة في تحقيق المساندة المجتمعية لدعم برامج التعليم وتنفيذ المهارات والبرامج التربوية والاجتماعية المتممة للوظيفة التعليمية للمدارس والمؤسسات التربوية وتقديم المساندة اللازمة للإرتقاء بمستوى العملية التعليمية والتربوية إلى الحد الأقصى الممكن .

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