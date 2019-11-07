البنتاجون: الولايات المتحدة ستواجه أي تهديد لآبار النفط في شرق سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، إن العسكريين الأمريكيين مخولون بمواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا. قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا. وأضاف هوفمان أن "الولايات المتحدة لازالت تعمل مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وهي مستمرة في تزويدهم بالقوة والدعم لمحاربة تنظيم داعش".

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