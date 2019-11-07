المستشارة الألمانية ترفض انتقادات الرئيس الفرنسي لحلف الناتو

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوضوح اتهام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه يعاني "الموت السريري".

وقالت ميركل، اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية برلين على هامش زيارة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرج "هذه الرؤية لا تتوافق مع رؤيتي"، مشيرة إلى أن ماكرون اختار "كلمات متطرفة"، مبينة أن "مثل هذه الوصفة المغلقة ليست ضرورية"، حتى وإن تنازع أعضاء الحلف معا.

وأوضحت ميركل أن على أوروبا أن تحمل مصيرها بأيديها، إلا أن التحالف عبر الأطلسي لا يمكن الاستغناء عنه.

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من جانبه، علق ستولتنبيرج على هذه التصريحات بالقول إن الحلف قوي، وقد دفع الأمن الجماعي داخله قدما، ولكن كل محاولة لإبعاد أوروبا وأميركا تمثل خطرا على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ستولتنبيرج قائلا إنه لابد من العمل معا ولابد من مواصلة تقوية الحلف.

وأكدت ميركل أن ألمانيا سترفع نفقاتها في المجال الدفاعي بحلول 2024 إلى 1,5 % من إجمالي الناتج القومي.