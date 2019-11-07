بريطانيا تحدد هوية 39 مهاجراً عثر على جثثهم في شاحنة

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أنها تعرفت رسميا على هوية 39 شخصا عثر على جثثهم داخل صندوق شاحنة قرب العاصمة لندن في أكتوبر الماضي وإنها أخطرت عائلاتهم.

وقال تيم سميث نائب رئيس شرطة إسيكس والمسؤول عن التحقيق "هذه خطوة هامة في التحقيق تتيح لنا العمل مع زملائنا في الشرطة الفيتنامية لدعم أُسر هؤلاء الضحايا".

وأضاف سميث أنه سيتم منح الأسر بعض الوقت لاستيعاب الأخبار قبل أن تنشر الشرطة أي معلومات إضافية.

وقدمت عدة أسر في فيتنام معلومات عن أحبائهم المفقودين في الأيام التي تلت اكتشاف جثث الضحايا.

وفي هانوي، أكدت الشرطة الفيتنامية أن كل الضحايا من فيتنام.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة (25 عاما)، وهو من إيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وتسلم السائق الحاوية من ميناء الشحن البريطاني القريب "بورفليت"، بالقرب من لندن، بعد أن تم شحنها من ميناء زيبروجه في بلجيكا.

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